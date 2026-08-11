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Бортников: с начала года ФСБ предотвратила 66 диверсий на объектах ТЭК

Ведомости

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что с начала 2026 г. спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 66 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, а также задержали 150 человек, причастных к их подготовке.

«В этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса, пресечено три попытки проникновения диверсантов на нашу территорию», – говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета РФ (НАК).

Бортников отметил, что сейчас проходит совершенствование мер по противодействию террористическим атакам со стороны Украины. Однако ВСУ наращивают активность в совершении террористических актов, модернизируют БПЛА, вербуют исполнителей терактов из числа российских граждан и пытаются «забрасывать» диверсионные группы.

На заседании было обращено внимание на необходимость усиления комплексной безопасности и защиты объектов от диверсионно-террористических угроз и организации контроля за исполнением установок НАК на местах. Кроме того, было отмечено, что необходимо контролировать эффективность мер, принятых региональными властями.

В мае Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что с января 2026 г. ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны. Всего за этот период было предотвращено 101 преступление террористической направленности. ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры для вербовки российских граждан, и предупредила, что оказание любого содействия противнику карается уголовным наказанием.

6 июля в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы предотвратили серию диверсионно-террористических актов, которые готовились против российских военнослужащих, участвующих в СВО, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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