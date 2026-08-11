Бортников: с начала года ФСБ предотвратила 66 диверсий на объектах ТЭК

В мае Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что с января 2026 г. ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны. Всего за этот период было предотвращено 101 преступление террористической направленности. ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры для вербовки российских граждан, и предупредила, что оказание любого содействия противнику карается уголовным наказанием.