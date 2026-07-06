ФСБ предотвратила серию терактов против военных и сотрудников ОПК

В ФСБ также сообщили о задержании в Свердловской области гражданина России, которого подозревают в отправке военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий посылок со взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. По данным ведомства, подозреваемый был задержан в марте 2025 г. в Первоуральске.