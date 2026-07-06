ФСБ предотвратила серию терактов против военных и сотрудников ОПК
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые готовились против российских военнослужащих, участвующих в СВО, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как заявили в спецслужбе, предотвращенные преступления планировались украинскими спецслужбами.
В ФСБ также сообщили о задержании в Свердловской области гражданина России, которого подозревают в отправке военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий посылок со взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. По данным ведомства, подозреваемый был задержан в марте 2025 г. в Первоуральске.
Как утверждают в спецслужбе, мужчина 2003 г.р., «завербованный украинскими спецслужбами», получил из тайников в Челябинске взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы, после чего отправил их через «Почту России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.
В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы прекратили с ним контакты без выплаты вознаграждения. Сотрудники службы обнаружили почтовые отправления до их получения адресатами.
УФСБ по Челябинской области в отношении задержанного возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 275 (государственная измена) УК РФ.
3 июля ФСБ задержала выходца из одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке поджога объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске по указанию куратора, находившегося в Сирии.
2 июля сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух граждан РФ, которые собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о военных объектах и железнодорожном сообщении через Крымский мост.
30 июня второй западный окружной военный суд приговорил троих россиян, которые по заданию украинских спецслужб занимались подготовкой предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях, к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет.