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ФСБ задержала в Крыму двух подозреваемых в сотрудничестве с Киевом

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух граждан РФ, которые собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о военных объектах и железнодорожном сообщении через Крымский мост. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сообщили в ведомстве, задержанными являются граждане России 1968 и 1986 г. р. По версии следствия, подозреваемые передавали своему куратору через Telegram информацию о местах дислокации объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуре на полуострове, а также о передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту.

В ФСБ также сообщили, что для продолжения противоправной деятельности фигуранты получили через оборудованный тайник компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограммов. Эти предметы были обнаружены и изъяты в ходе обысков.

В отношении задержанных УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации ФСБ, задержанные сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Что известно о задержанном в Дагестане администраторе террористической сети

Общество

30 июня Второй западный окружной военный суд приговорил троих россиян, которые по заданию украинских спецслужб занимались подготовкой предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях, к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Следователи возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт и т. д. взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

26 июня сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, являющегося администратором крупнейшей международной террористической сети. Он занимался вербовкой детей для нападений на школы и терактов. Юноша на момент задержания администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из них 5000 были активными участниками. Юноша вербовал российских подростков для вооруженных нападений на школы, совершения терактов на объектах транспорта и лжеминирований при координации украинских спецслужб. Участниками этой деятельности были как минимум трое украинских граждан.

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