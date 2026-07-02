ФСБ задержала в Крыму двух подозреваемых в сотрудничестве с Киевом

26 июня сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, являющегося администратором крупнейшей международной террористической сети. Он занимался вербовкой детей для нападений на школы и терактов. Юноша на момент задержания администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из них 5000 были активными участниками. Юноша вербовал российских подростков для вооруженных нападений на школы, совершения терактов на объектах транспорта и лжеминирований при координации украинских спецслужб. Участниками этой деятельности были как минимум трое украинских граждан.