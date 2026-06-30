Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,482+0,98%VEON-RX52,5+7,36%YAKG32+7,2%IMOEX2 396,52+1,99%RTSI970,96+1,99%RGBI114,31+0,44%RGBITR760,57+0,47%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ: трех агентов Киева приговорили за подготовку терактов

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил троих россиян, которые по заданию украинских спецслужб занимались подготовкой предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях, к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Решения вступили в законную силу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима (первые 4-5 лет в тюрьме), а также заплатят крупный денежный штраф. Представители ФСБ подчеркнули, что злоумышленники вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram. По их заданию они собрали данные об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органах. Затем осужденные извлекали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсий и терактов.

После задержаний следователи возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт и т. д. взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

26 июня сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, являющегося администратором крупнейшей международной террористической сети. Он занимался вербовкой детей для нападений на школы и терактов. Юноша на момент задержания администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из них 5000 были активными участниками. Юноша вербовал российских подростков для вооруженных нападений на школы, совершения терактов на объектах транспорта и лжеминирований при координации украинских спецслужб. Участниками этой деятельности были как минимум трое украинских граждан.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь