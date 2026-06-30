ФСБ: трех агентов Киева приговорили за подготовку терактов

По данным ведомства, осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима (первые 4-5 лет в тюрьме), а также заплатят крупный денежный штраф. Представители ФСБ подчеркнули, что злоумышленники вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram. По их заданию они собрали данные об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органах. Затем осужденные извлекали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсий и терактов.