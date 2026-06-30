ФСБ: трех агентов Киева приговорили за подготовку терактов
Второй западный окружной военный суд приговорил троих россиян, которые по заданию украинских спецслужб занимались подготовкой предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях, к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Решения вступили в законную силу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима (первые 4-5 лет в тюрьме), а также заплатят крупный денежный штраф. Представители ФСБ подчеркнули, что злоумышленники вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram. По их заданию они собрали данные об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органах. Затем осужденные извлекали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсий и терактов.
После задержаний следователи возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт и т. д. взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
26 июня сотрудники ФСБ задержали в Дагестане подростка, являющегося администратором крупнейшей международной террористической сети. Он занимался вербовкой детей для нападений на школы и терактов. Юноша на момент задержания администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из них 5000 были активными участниками. Юноша вербовал российских подростков для вооруженных нападений на школы, совершения терактов на объектах транспорта и лжеминирований при координации украинских спецслужб. Участниками этой деятельности были как минимум трое украинских граждан.