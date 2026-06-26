Что известно о задержанном в Дагестане администраторе террористической сети

Что известно о задержанном в Дагестане администраторе террористической сетиПодросток причастен к 15 терактам в 10 регионах России
Несовершеннолетнего парня, создавшего и администрирующего крупнейшую международную террористическую сеть, задержали в Дагестане, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Следственном комитете (СК) РФ и МВД России. При координации украинских спецслужб юноша вербовал российских подростков для вооруженных нападений на школы, терактов на объектах транспорта, ложных минирований соцобъектов.
По данным СК, задержанному юноше 17 лет. На момент задержания он администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек. Из них 5000 были активными участниками. По данным ФСБ, подтверждена причастность фигуранта к организации как минимум 15 терактов в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения. Парень обучал завербованных тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и мерам конспирации. В этой деятельности участвовали не менее трех граждан Украины.
Украинские спецслужбы обещали за убийства с наибольшим количеством жертв бонусные выплаты.
ФСБ также распространили кадры допроса, согласно которым, задержанный рассказал о пропаганде движения «Колумбайн»
На допросе парень также рассказал о причастности своих подельников к поджогам в США и Европе. Так, в январе 2026 г. один из участников администрируемой им организации устроил более 45 поджогов в штате Техас. Тогда же, по его словам, члены организации провели эвакуацию «всех школ Техаса, 14 школ точно».
«В феврале мы, наши соратники из США, устроили два поджога в Калифорнии. Конкретно в каких городах я не помню. Также мы устроили эвакуацию школы в Калифорнии. В марте 2026 г. мы устраивали два поджога на территории Германии и также два поджога на территории Италии», – сообщил подросток.
В сообщении СК подчеркивается, что террористическая активность в США и странах Европы координировалась агентурой украинских спецслужб. Видеозаписи, фотографии, тексты для вербовки американских и европейских радикалов изготавливались в Киеве.
Задержанный также признался, что с 2023 г. является куратором террористической организации МКУ
СК сообщает, что парню предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). У молодого человека изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, а также снимки и видео подготовки и исполнения террористических акций. Их содержимое изучают следователи. Подросток арестован. СК устанавливает другие эпизоды его преступлений и личности сообщников. По данным МВД, известные на данный момент сообщники задержанного объявлены в розыск.