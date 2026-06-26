Что известно о задержанном в Дагестане администраторе террористической сети

По данным СК, задержанному юноше 17 лет. На момент задержания он администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек. Из них 5000 были активными участниками. По данным ФСБ, подтверждена причастность фигуранта к организации как минимум 15 терактов в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения. Парень обучал завербованных тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и мерам конспирации. В этой деятельности участвовали не менее трех граждан Украины.