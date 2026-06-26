Задержанный в Дагестане подросток сообщил об организации поджогов в США и Европе

«В феврале мы, наши соратники из США, устроили два поджога в Калифорнии. Конкретно в каких городах, я не помню. Также мы устроили эвакуацию школы в Калифорнии. В марте 2026 г. мы устраивали два поджога на территории Германии и также два поджога на территории Италии», – сообщил подросток.