Задержанный в Дагестане подросток сообщил об организации поджогов в США и Европе
Юноша, задержанный ФСБ в Дагестане за администрирование крупнейшей международной террористической сети, сообщил о причастности его подельников к поджогам в США и Европе. Он признался в этом на допросе, видеозапись которого опубликована ФСБ.
По словам парня, в январе 2026 г. один из участников администрируемой им организации устроил более 45 поджогов в штате Техас. В том же месяце члены организации провели эвакуацию «всех школ Техаса, 14 школ точно», рассказал задержанный.
«В феврале мы, наши соратники из США, устроили два поджога в Калифорнии. Конкретно в каких городах, я не помню. Также мы устроили эвакуацию школы в Калифорнии. В марте 2026 г. мы устраивали два поджога на территории Германии и также два поджога на территории Италии», – сообщил подросток.
26 июня ФСБ сообщила о задержании в Дагестане подростка, являющегося администратором крупнейшей международной террористической сети. Он занимался вербовкой детей для нападений на школы и терактов. На момент задержания парень администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 000 человек, из них 5000 были активными участниками. Подтверждена причастность парня к организации по меньшей мере 15 терактов в 10 регионах России.