ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном объекте в Пятигорске
Сотрудники ФСБ задержали выходца из одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке поджога объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске по указанию куратора, находившегося в Сирии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По версии следствия, он готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры.
В ФСБ заявили, что подозреваемый предварительно провел фотосъемку объекта, после чего приобрел компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Мужчина был задержан до реализации своих планов.
При обыске по месту его проживания были обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями, полученными от куратора. После предполагаемого совершения теракта задержанный намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ) УК РФ.
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