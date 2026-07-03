ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном объекте в Пятигорске

При обыске по месту его проживания были обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями, полученными от куратора. После предполагаемого совершения теракта задержанный намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.