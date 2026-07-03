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Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном объекте в Пятигорске

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали выходца из одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке поджога объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске по указанию куратора, находившегося в Сирии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По версии следствия, он готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры.

В ФСБ заявили, что подозреваемый предварительно провел фотосъемку объекта, после чего приобрел компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Мужчина был задержан до реализации своих планов.

При обыске по месту его проживания были обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями, полученными от куратора. После предполагаемого совершения теракта задержанный намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ) УК РФ.

2 июля жителя Кургана заключили под стражу по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Как сообщили в СК по Свердловской области, мужчине 1987 г. р. предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

25 июня Южный окружной военный суд приговорил жительницу Алушты Аллу Бацюру к пяти с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в публичных призывах к подрыву Крымского моста (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Суд установил, что Бацюра разместила комментарии под интернет-публикациями о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. В своем сообщении она призывала к разрушению объекта критически важной инфраструктуры России.

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