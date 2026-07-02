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Жителя Кургана арестовали по делу о призывах к терроризму в интернете

Ведомости

Житель Кургана заключен под стражу по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.

Как сообщили в СК по Свердловской области, мужчине 1987 г. р. предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчину задержали в Екатеринбурге, где он размещал в интернете материалы с соответствующими призывами. В ходе обыска по месту его проживания были обнаружены «свидетельства поддержки им Украины, а также символика запрещенных и экстремистских организаций».

В антитеррористической комиссии также сообщили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. В частности, речь идет о правонарушениях, связанных с дискредитацией Вооруженных сил РФ, а также нарушением порядка проведения массовых мероприятий во время акций, организованных, по информации ведомства, представителями одной из экстремистских организаций на территории Екатеринбурга.

25 июня Южный окружной военный суд приговорил жительницу Алушты Аллу Бацюру к пяти с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в публичных призывах к подрыву Крымского моста (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Суд установил, что Бацюра разместила комментарии под интернет-публикациями о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги. В своем сообщении она призывала к разрушению объекта критически важной инфраструктуры России.

9 июня в Санкт-Петербурге задержали гражданина России, которого подозревают в содействии террористической деятельности и выполнении действий по заданию представителя военной разведки Украины. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд отправил его в СИЗО.

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