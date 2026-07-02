Жителя Кургана арестовали по делу о призывах к терроризму в интернете

В антитеррористической комиссии также сообщили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. В частности, речь идет о правонарушениях, связанных с дискредитацией Вооруженных сил РФ, а также нарушением порядка проведения массовых мероприятий во время акций, организованных, по информации ведомства, представителями одной из экстремистских организаций на территории Екатеринбурга.