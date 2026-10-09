«Газпром» и «Лукойл» ввели в разработку Лаявожское месторождение

Разработку месторождения начали с добычи нефти. Для этого построили инфраструктуру добычи, подготовки и отгрузки жидких углеводородов, автомобильные дороги, энергетический центр и временный жилой комплекс для работников. Работа ведется в условиях сложного геологического строения продуктивных залежей углеводородов, сурового климата и удаленности региона, отметили в «Газпроме».