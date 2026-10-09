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Главная / Бизнес /

«Газпром» и «Лукойл» ввели в разработку Лаявожское месторождение

Наталья Захарова
Ведомости
Ведомости

«Газпром» и «Лукойл» начали опытно-промышленную эксплуатацию Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения в Ненецком автономном округе. Команду на запуск дал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщили в Telegram-канале «Газпрома».

Разработку месторождения начали с добычи нефти. Для этого построили инфраструктуру добычи, подготовки и отгрузки жидких углеводородов, автомобильные дороги, энергетический центр и временный жилой комплекс для работников. Работа ведется в условиях сложного геологического строения продуктивных залежей углеводородов, сурового климата и удаленности региона, отметили в «Газпроме».

Следующим этапом планируется полномасштабное обустройство Лаявожского месторождения. Для этого планируется построить инфраструктуру для добычи и подготовки природного газа к транспортировке.

Разработка месторождения ведется в рамках стратегического партнерства «Газпрома» и «Лукойла» совместным предприятием ООО «Лаявожнефтегаз».

1 октября стало известно, что «Газпром» планирует провести реконструкцию крупнейшего в мире подземного хранилища газа – Северо-Ставропольского. Результатом станет повышение качества очистки газа и большая гибкость работы. Все это вместе повысит безопасность эксплуатации газосборного коллектора и объектов Рождественской газокомпрессорной станции, которую использует «Газпром».

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