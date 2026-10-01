«Газпром» проведет реконструкцию крупнейшего в мире хранилища газа

Группа «Газпром» за первое полугодие 2026 г. добыла 216,55 млрд куб. м природного и попутного газа, что на 3,38% больше год к году. Увеличение добычи связано с ростом внутреннего потребления из-за более холодных погодных условий в осенне-зимний период. В компании также рассказали, что продолжается развитие газодобывающих мощностей на востоке России, подключаются новые скважины.