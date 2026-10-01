«Газпром» проведет реконструкцию крупнейшего в мире хранилища газа
«Газпром» планирует провести реконструкцию крупнейшего в мире подземного хранилища газа (ПХГ) – Северо-Ставропольского. Результатом станет повышение качества очистки газа и большая гибкость работы. Об этом сообщается в материалах к общественным обсуждениям проекта.
Компания хочет реконструировать кольцевой газосборный коллектор ПХГ. Обновление очистит коллектор от жидкости и механических примесей, организует автоматизацию управления запорной арматурой коллектора, обеспечивающей повышение оперативности при переключениях.
Кроме того, у хранилища будут улучшены гибкость регулирования режимов работы и качество очистки газа. Все это вместе повысит безопасность эксплуатации газосборного коллектора и объектов Рождественской газокомпрессорной станции, которую использует «Газпром».
Перед началом работ будет проведена оценка воздействия работ на ПХГ на окружающую среду. Окончательные материалы о реконструкции будут размещены на 30 дней в электронном виде после утверждения заказчиком.
Северо-Ставропольское ПХГ – это крупнейшее в мире подземное хранилище газа, созданное на базе истощенного газового месторождения в Ставропольском крае. Активный объем газа достигает 90 млрд куб. м. Максимальный суточный отбор составляет до 190 млн куб. м газа.
Группа «Газпром» за первое полугодие 2026 г. добыла 216,55 млрд куб. м природного и попутного газа, что на 3,38% больше год к году. Увеличение добычи связано с ростом внутреннего потребления из-за более холодных погодных условий в осенне-зимний период. В компании также рассказали, что продолжается развитие газодобывающих мощностей на востоке России, подключаются новые скважины.