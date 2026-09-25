«Газпром» увеличил объемы добычи газа в России

Выручка от продажи газа в январе – июне снизилась на 1% в годовом выражении до 1,98 трлн руб. С учетом акцизов и таможенных пошлин показатель также сократился на 1% – до 2,33 трлн руб. Доходы от поставок газа на экспорт (с учетом акцизов и таможенных пошлин) снизились на 9% до 1,5 трлн руб.