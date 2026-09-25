«Газпром» увеличил объемы добычи газа в России
Группа «Газпром» за первое полугодие 2026 г. добыла 216,55 млрд куб. м природного и попутного газа, что на 3,38% больше год к году. Об этом говорится в отчете компании, который опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Ассоциированными организациями и совместными предприятиями в доле, которая приходится на группу, за отчетный период добыто 11,69 млрд куб. м природного и попутного газа. Объем вырос на 4,94% год к году.
Увеличение добычи связано с ростом внутреннего потребления из-за более холодных погодных условий в осенне-зимний период. В компании также рассказали, что продолжается развитие газодобывающих мощностей на Востоке России, подключаются новые скважины.
Нефти и газового конденсата было 37,30 млн т, что соответствует уровню первого полугодия 2025 г.
За первые шесть месяцев «Газпром» продал 193,2 млрд куб. м газа. Совокупный объем поставок трубопроводного газа на рынки ближнего зарубежья на 29% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Такой рост в основном обеспечили покупки со стороны Казахстана.
Чистая прибыль «Газпрома» в январе – июне 2026 г. снизилась на 12% к показателю первого полугодия прошлого года и составила 863,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 6% в годовом выражении и достигла 5,3 трлн руб.
Выручка от продажи газа в январе – июне снизилась на 1% в годовом выражении до 1,98 трлн руб. С учетом акцизов и таможенных пошлин показатель также сократился на 1% – до 2,33 трлн руб. Доходы от поставок газа на экспорт (с учетом акцизов и таможенных пошлин) снизились на 9% до 1,5 трлн руб.