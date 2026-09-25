«Газпром» на 29% увеличил поставки газа в ближнее зарубежье
В компании не раскрыли абсолютный объем поставок в страны ближнего зарубежья. В отчете отмечается, что рост экспорта был главным образом связан с увеличением объемов реализации газа в Казахстане.
16 сентября 2026 г. Казахстан и «Газпром» подписали дополнение к действующему контракту на поставки газа. К концу 2026 г. стороны планируют начать обсуждение долгосрочного соглашения. 4 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с начала 2026 г. поставки российского газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан выросли почти на 70%.
Еще 5 сентября 2025 г. «Газпром» и Казахстан договорились увеличить поставки российского газа в республику в 2025 и 2026 гг., не раскрывая дополнительные объемы. Аналитики ЦЭП Газпромбанка оценивали, что к 2030 г. экспорт российского газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию может вырасти в 2,1–2,2 раза и достигнуть 19–20 млрд куб. м.