«Газпром» на 29% увеличил поставки газа в ближнее зарубежье

Еще 5 сентября 2025 г. «Газпром» и Казахстан договорились увеличить поставки российского газа в республику в 2025 и 2026 гг., не раскрывая дополнительные объемы. Аналитики ЦЭП Газпромбанка оценивали, что к 2030 г. экспорт российского газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию может вырасти в 2,1–2,2 раза и достигнуть 19–20 млрд куб. м.