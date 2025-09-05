«Газпром» нарастит поставки газа в Казахстан

16 августа «Прайм» со ссылкой на данные статслужбы Казахстана писал, что поставки природного газа из РФ в Казахстан по итогам первого полугодия 2025 г. выросли на треть в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года. За январь – июнь Казахстан импортировал из РФ природного газа в газообразном состоянии на $320,9 млн (+35% относительно прошлого года).