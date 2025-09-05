«Газпром» нарастит поставки газа в Казахстан
Поставки российского газа в Казахстан будут увеличены в 2025 и 2026 гг. Соглашение об этом подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и премьер-министр Казахстана Роман Скляр, сообщили в компании.
На сколько будут увеличены поставки, не уточняется. Документ был подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
16 августа «Прайм» со ссылкой на данные статслужбы Казахстана писал, что поставки природного газа из РФ в Казахстан по итогам первого полугодия 2025 г. выросли на треть в денежном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года. За январь – июнь Казахстан импортировал из РФ природного газа в газообразном состоянии на $320,9 млн (+35% относительно прошлого года).
2 сентября «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), а также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.
Как отмечал заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин в комментарии «Ведомостям», проект строительства через Монголию, скорее всего, отменяет планы газопровода через Казахстан.