Казахстан и «Газпром» дополнили контракт на поставки газа

25 августа министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что страна готова поставлять нефть в РФ несмотря на антироссийские санкции. Также российскую нефть начнут перерабатывать на НПЗ «Конденсат» республики при условии, что 30% продукции Казахстан будет оставлять себе. Сам завод на 50% принадлежит России.