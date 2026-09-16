Казахстан и «Газпром» дополнили контракт на поставки газа
По его словам, к концу года стороны планируют перейти к обсуждению долгосрочного соглашения.
Туткышбаев сообщил, что на текущем этапе между сторонами нет проблем в газовой сфере. Он подчеркнул, что Россия сохраняет для Казахстана статус стратегического партнера.
4 сентября предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о росте поставок российского газа в страны Центральной Азии на 70% с начала 2026 г. Он уточнил, что речь идет о поставках в Казахстан, Киргизию, Узбекистан.
25 августа министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что страна готова поставлять нефть в РФ несмотря на антироссийские санкции. Также российскую нефть начнут перерабатывать на НПЗ «Конденсат» республики при условии, что 30% продукции Казахстан будет оставлять себе. Сам завод на 50% принадлежит России.
В конце мая президент России Владимир Путин говорил, что для Казахстана выгодны поставки газа из России на север страны, так как властям не нужно прокладывать дополнительные маршруты.