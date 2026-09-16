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Главная / Бизнес /

Казахстан и «Газпром» дополнили контракт на поставки газа

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Казахстан и «Газпром» подписали дополнение к действующему контракту на поставки газа. Об этом заявил вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев журналистам на полях Международного промышленно-энергетического форума, передает «РИА Новости».

По его словам, к концу года стороны планируют перейти к обсуждению долгосрочного соглашения.

Туткышбаев сообщил, что на текущем этапе между сторонами нет проблем в газовой сфере. Он подчеркнул, что Россия сохраняет для Казахстана статус стратегического партнера.

4 сентября предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о росте поставок российского газа в страны Центральной Азии на 70% с начала 2026 г. Он уточнил, что речь идет о поставках в Казахстан, Киргизию, Узбекистан.

25 августа министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что страна готова поставлять нефть в РФ несмотря на антироссийские санкции. Также российскую нефть начнут перерабатывать на НПЗ «Конденсат» республики при условии, что 30% продукции Казахстан будет оставлять себе. Сам завод на 50% принадлежит России.

В конце мая президент России Владимир Путин говорил, что для Казахстана выгодны поставки газа из России на север страны, так как властям не нужно прокладывать дополнительные маршруты.

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