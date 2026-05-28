Путин рассказал, почему Казахстану выгодны поставки газа из России

«Ведомости» писали со ссылкой на материалы Минэкономразвития РФ, что добыча газа в России в 2026 г. как в базовом, так и в консервативном сценарии вырастет на 3,9% к уровню прошлого года до 688,4 млрд куб. м. Экспорт трубопроводного газа, по прогнозу ведомства, в этом году останется на уровне 2025 г. – 115,5 млрд куб. м. В то же время экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырастет на 32,9% до 40,3 млн т, прогнозирует Минэк.