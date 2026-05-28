Путин рассказал, почему Казахстану выгодны поставки газа из России

Ведомости

Для Казахстана выгодны поставки газа из России на север страны, так как властям не нужно прокладывать дополнительные маршруты, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров Москвы и Астаны.

«Газпром» бесперебойно поставляет газ потребителям в северных регионах Казахстана, так сложилось еще со времен Советского Союза – из России в Казахстан поставлялся и поставляется значительный объем энергоресурсов в этот регион. Так выгоднее для Казахстана, имею в виду, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты», – объяснил российский лидер.

Путин прибыл в Астану с государственным визитом 27 мая. В аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер уже принял участие в переговорах в узком и расширенном составе. 29 мая Путин также поучаствует в заседании Высшего евразийского экономического совета.

Токаев в ходе расширенных переговоров подчеркнул, что сотрудничество двух стран развивается во всех сферах и служит «образцовым примером межгосударственных связей».

«Ведомости» писали со ссылкой на материалы Минэкономразвития РФ, что добыча газа в России в 2026 г. как в базовом, так и в консервативном сценарии вырастет на 3,9% к уровню прошлого года до 688,4 млрд куб. м. Экспорт трубопроводного газа, по прогнозу ведомства, в этом году останется на уровне 2025 г. – 115,5 млрд куб. м. В то же время экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырастет на 32,9% до 40,3 млн т, прогнозирует Минэк.

