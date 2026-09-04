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«Газпром» нарастил поставки газа в страны Центральной Азии почти на 70%

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Поставки российского газа в страны Центральной Азии выросли на 70% с начала 2026 г. Об этом заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«Хорошие результаты у нас в этом году и в Центральной Азии. Мы нарастили наши поставки в Казахстан, Киргизию, Узбекистан почти на 70%». – сказал он.

В 2025 г. «Газпром» поставил в Узбекистан 6,48 млрд куб. м газа, что на 15% больше, чем в 2024 г. Поставки осуществляются по магистрали «Средняя Азия – Центр», работающей в реверсном режиме. Киргизия потребляет около 500 млн куб. м газа в год, рассказал он. С «Газпромом» в республике подписали долгосрочные контракты на поставку природного газа до 2040 г.

Миллер сообщил, что компания в этом году выведет оперативный резерв газа в подземных хранилищах на уровень 73, 296 млрд куб м: «И это, как вы знаете, будет новым историческим рекордом для газовой отрасли России».

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2026 г. собирается поставить в КНР порядка 50 млрд куб. м газа. Сейчас Россия вышла на проектную мощность по трубопроводу «Сила Сибири – 1» в 39 млрд куб м в год.

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