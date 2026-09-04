«Газпром» нарастил поставки газа в страны Центральной Азии почти на 70%

В 2025 г. «Газпром» поставил в Узбекистан 6,48 млрд куб. м газа, что на 15% больше, чем в 2024 г. Поставки осуществляются по магистрали «Средняя Азия – Центр», работающей в реверсном режиме. Киргизия потребляет около 500 млн куб. м газа в год, рассказал он. С «Газпромом» в республике подписали долгосрочные контракты на поставку природного газа до 2040 г.