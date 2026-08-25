Из-за украинских атак Казахстан потерял порядка 3,5 млн тонн нефти

Также министр сообщил, что на КТК установили третий выносной причал. Сейчас проходят его испытания. Всего в терминале КТК три выносных причальных устройства, однако сейчас работают только два из них, так как первое устройство было выведено из строя в результате украинских атак в конце 2025 г. Министр уточнил, что Казахстан готов поставлять бензин в Россию независимо от санкций, наложенных на РФ, однако необходимо учитывать пропускную способность между странами.