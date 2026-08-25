Из-за украинских атак Казахстан потерял порядка 3,5 млн тонн нефти
В результате украинских атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Казахстан потерял порядка 3,5 млн т нефти, заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов. Его слова передает «Sputnik Казахстан».
«Изначально у нас была идея добыть нефть в том же объеме, как и в прошлом году, – 99 550 000 т, и довести практически до 100 млн т. С атаками в январе, продолжавшимися атаками в июне – июле мы потеряли порядка 3,5 млн т», – сказал он.
Аккенженов добавил, что акционерами ТШО было принято решение не проводить капитальный ремонт, а перенести его на следующий год. Ремонт в следующем году также проведут на операторах NCOC.
Также министр сообщил, что на КТК установили третий выносной причал. Сейчас проходят его испытания. Всего в терминале КТК три выносных причальных устройства, однако сейчас работают только два из них, так как первое устройство было выведено из строя в результате украинских атак в конце 2025 г. Министр уточнил, что Казахстан готов поставлять бензин в Россию независимо от санкций, наложенных на РФ, однако необходимо учитывать пропускную способность между странами.
В июле МИД Казахстана заявил, что атаки на КТК являются недопустимым посягательством на экономические интересы страны. Как считает ведомство, действия Украины в первую очередь угрожают жизни и безопасности экипажей гражданских судов. МИД потребовал прекратить удары и обеспечить безопасность инфраструктуры для экспорта казахстанской нефти.