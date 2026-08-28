Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии снизилась на 12%

Снижение прибыли обусловлено отсутствием положительного эффекта от курсовых разниц в январе – марте этого года, в отличие от I квартала 2025 г., следует из отчетности. Во II квартале прибыль составила 518,6 млрд руб., увеличившись на 61% по сравнению с показателем II квартала прошлого года.