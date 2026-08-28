Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VEON-RX58,5-0,51%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,54+0,18%RGBITR770,08+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии снизилась на 12%

По итогам года показатель может вырасти на фоне роста цен на нефть и газ, считают эксперты
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» в январе – июне 2026 г. снизилась на 12% к показателю первого полугодия прошлого года и составила 863,9 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном 28 августа отчете компании по МСФО.

Снижение прибыли обусловлено отсутствием положительного эффекта от курсовых разниц в январе – марте этого года, в отличие от I квартала 2025 г., следует из отчетности. Во II квартале прибыль составила 518,6 млрд руб., увеличившись на 61% по сравнению с показателем II квартала прошлого года.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте