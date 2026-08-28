Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии снизилась на 12%По итогам года показатель может вырасти на фоне роста цен на нефть и газ, считают эксперты
Чистая прибыль «Газпрома» в январе – июне 2026 г. снизилась на 12% к показателю первого полугодия прошлого года и составила 863,9 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном 28 августа отчете компании по МСФО.
Снижение прибыли обусловлено отсутствием положительного эффекта от курсовых разниц в январе – марте этого года, в отличие от I квартала 2025 г., следует из отчетности. Во II квартале прибыль составила 518,6 млрд руб., увеличившись на 61% по сравнению с показателем II квартала прошлого года.
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