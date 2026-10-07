Немкин: мошенники предлагают установить «обновление» для «Госуслуг» и ЕМИАС

Немкин подчеркнул, что госсервисы не требуют устанавливать приложения по ссылке из звонка. Приложения нужно скачивать только из официальных источников, а обновления проверять в самом сервисе. Он посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и объяснить пожилым родственникам, что нельзя устанавливать «обновления» по телефону, а при сомнениях – перезванивать в организацию по официальному номеру. По его словам, борьба с такими схемами – вопрос цифровой грамотности.‍