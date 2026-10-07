Немкин: мошенники предлагают установить «обновление» для «Госуслуг» и ЕМИАС
Мошенники представляются сотрудниками госучреждений и предлагают установить «обновление» для «Госуслуг» или ЕМИАС. На деле они могут прислать вредоносный файл, дающий доступ к данным устройства, сообщил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с «РИА Новости».
Немкин подчеркнул, что госсервисы не требуют устанавливать приложения по ссылке из звонка. Приложения нужно скачивать только из официальных источников, а обновления проверять в самом сервисе. Он посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и объяснить пожилым родственникам, что нельзя устанавливать «обновления» по телефону, а при сомнениях – перезванивать в организацию по официальному номеру. По его словам, борьба с такими схемами – вопрос цифровой грамотности.
6 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения» поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на портал «Госуслуги». Он также поручил проработать условия восстановления доступа к платформе.
В тот же день «РИА Новости» со ссылкой на материалы к форуму «Цифровые решения» писали, что на «Госуслугах» появится «зеленая кнопка» – механизм отмены «красной кнопки» и снятия ограничений, наложенных участниками системы «Антифрод».