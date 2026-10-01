Польша предложила США разместить у себя производство ракет Patriot
Польша предложила США построить на своей территории производство ракет для систем Patriot. Об этом сообщила замминистра обороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.
По ее словам, раз американский лидер Дональд Трамп готов построить такое предприятие на Украине, то разместить его нужна именно в Польше, поскольку там завод будет находиться в «безопасной зоне».
«Даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не аннулирует соглашение для Польши», – заявила Собковяк-Чарнецкая со ссылкой на собеседников в Вашингтоне (цитата по RMF FM). Также она отметила, что Варшава примет закон об ускоренном строительстве американских баз на территории республики.
29 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров порекомендовал Польше внимательно изучить военную доктрину России в связи с планами по Patriot. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно цитировал доктрину.
23 сентября Financial Times писала, что Германия добивается от США разрешения на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе на фоне высокого спроса на эти вооружения, в том числе со стороны Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Вашингтоне.