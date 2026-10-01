Польша предложила США разместить у себя производство ракет Patriot

«Даже если такое решение будет принято в отношении Украины, это не изменит наших усилий и не аннулирует соглашение для Польши», – заявила Собковяк-Чарнецкая со ссылкой на собеседников в Вашингтоне (цитата по RMF FM). Также она отметила, что Варшава примет закон об ускоренном строительстве американских баз на территории республики.