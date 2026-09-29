Лавров призвал изучить военную доктрину РФ на фоне планов Польши по Patriot
Польше следует внимательно изучить российскую военную доктрину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Комментируя планы Польши разместить на своей территории производство ракет для систем Patriot, Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно цитировал военную доктрину РФ.
28 сентября замглавы польского минобороны Цезарий Томчик сообщил, что минобороны Польши в ближайшие дни изменит правила применения истребителей и вертолетов против воздушных целей, входящих в воздушное пространство страны со стороны России. Военные смогут применять оружие без предварительной визуальной идентификации объекта. Решение об уничтожении цели можно будет принимать на основании данных нескольких систем распознавания, в том числе радаров, сведений о нахождении объекта в закрытой для полетов зоне и информации украинской стороны. После такой идентификации пилот сможет применить оружие с дистанции.
14 сентября польские военные получили приказ сбивать любые объекты, пересекающие воздушное пространство страны. Тогда Томчик пояснял, что соответствующее распоряжение отдал оперативный командующий.
23 сентября Financial Times писала, что Германия добивается от США разрешения на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе на фоне высокого спроса на эти вооружения, в том числе со стороны Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой Пентагона Питом Хегсетом во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе.