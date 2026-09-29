Лавров призвал изучить военную доктрину РФ на фоне планов Польши по Patriot

28 сентября замглавы польского минобороны Цезарий Томчик сообщил, что минобороны Польши в ближайшие дни изменит правила применения истребителей и вертолетов против воздушных целей, входящих в воздушное пространство страны со стороны России. Военные смогут применять оружие без предварительной визуальной идентификации объекта. Решение об уничтожении цели можно будет принимать на основании данных нескольких систем распознавания, в том числе радаров, сведений о нахождении объекта в закрытой для полетов зоне и информации украинской стороны. После такой идентификации пилот сможет применить оружие с дистанции.