Польским военным разрешили сбивать любые залетевшие в страну объекты
Польские военные получили приказ сбивать любые объекты, которые пересекают воздушное пространство страны, заявил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.
«Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
14 сентября глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные обнаружили и подняли беспилотник из Балтийского моря около пляжа в населенном пункте Русиново.
Накануне глава ведомства также сообщил, что системы ПВО Польши зафиксировали атаку дронов на западе Украины. Один из БПЛА ударил в 1 км от границы с Польшей, а второй – в 5 км. Ни один из беспилотников границу республики не пересек.