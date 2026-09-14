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Польским военным разрешили сбивать любые залетевшие в страну объекты

Анна Суслова
Tomasz Waszczuk / TASS
Tomasz Waszczuk / TASS

Польские военные получили приказ сбивать любые объекты, которые пересекают воздушное пространство страны, заявил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

«Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

14 сентября глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные обнаружили и подняли беспилотник из Балтийского моря около пляжа в населенном пункте Русиново.

Накануне глава ведомства также сообщил, что системы ПВО Польши зафиксировали атаку дронов на западе Украины. Один из БПЛА ударил в 1 км от границы с Польшей, а второй – в 5 км. Ни один из беспилотников границу республики не пересек.

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