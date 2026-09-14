В Польше обнаружили дрон на пляже
В Польше из Балтийского моря подняли беспилотник, заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.
«В районе пляжа в населенном пункте Русиново под Ярославцем военные обнаружили и подняли с Балтийского моря дрон», – сказано в сообщении.
На месте работают спецслужбы. Они обеспечивают сохранность места происшествия и изъятого беспилотника для дальнейшего расследования.
13 сентября Косиняк-Камыш сообщил, что системы ПВО Польши зафиксировали атаку дронов на западе Украины. Один из БПЛА ударил в 1 км от границы с Польшей, а второй – в 5 км. Для предотвращения теоретической угрозы для страны были подняты самолеты и вертолеты. Ни один дрон границу с Польшей не пересек.
В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна ожидает эскалации конфликта с Россией. По мнению Туска, наращивание ударов ВС РФ по Украине якобы может затронуть польские территории. Однако он выразил надежду, что «наихудший сценарий не сработает».
8 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул, что РФ не представляет угрозу для безопасности в Европе. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в ходе телефонного разговора было отмечено, что слухи об угрозе со стороны России распространяются в Европе из-за желания наращивать поддержку Украины и собственную военную мощь.