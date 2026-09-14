В Польше обнаружили дрон на пляже

13 сентября Косиняк-Камыш сообщил, что системы ПВО Польши зафиксировали атаку дронов на западе Украины. Один из БПЛА ударил в 1 км от границы с Польшей, а второй – в 5 км. Для предотвращения теоретической угрозы для страны были подняты самолеты и вертолеты. Ни один дрон границу с Польшей не пересек.