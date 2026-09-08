Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ZAYM133,05-0,11%CNY Бирж.12,757-1,05%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,66-0,08%RGBITR773,62-0,04%
Главная / Политика /

Путин заверил Трампа, что Россия не собирается нападать на Европу

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что у РФ нет агрессивных планов в отношении Европы, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейской государственности. Было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сказал он.

Как сообщил Ушаков, в ходе телефонного разговора было отмечено, что слухи о российской угрозе распространяются в Европе из-за желания наращивать поддержку Украины и собственную военную мощь.

27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «страшилки» о якобы существующих планах нападения РФ на страны – участницы НАТО, которые публикуют западные СМИ, не имеют ничего общего с реальностью.

В тот же день Трамп согласился с заявлениями Кремля и подчеркнул, что не обеспокоен возможностью нападения России на НАТО.

Вместе с тем европейские страны проводят военные учения. 7 сентября Польша провела испытания суборбитальной ракеты собственного производства. Как отметил глава минобороны страны Цезарий Томчик, ВС Польши намерены «присмотреться» к развитию ракетостроения. С 7 по 18 сентября международные воздушно-десантные учения Falcon Leap пройдут в Нидерландах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её