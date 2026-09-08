Путин заверил Трампа, что Россия не собирается нападать на Европу
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что у РФ нет агрессивных планов в отношении Европы, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейской государственности. Было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сказал он.
Как сообщил Ушаков, в ходе телефонного разговора было отмечено, что слухи о российской угрозе распространяются в Европе из-за желания наращивать поддержку Украины и собственную военную мощь.
27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «страшилки» о якобы существующих планах нападения РФ на страны – участницы НАТО, которые публикуют западные СМИ, не имеют ничего общего с реальностью.
В тот же день Трамп согласился с заявлениями Кремля и подчеркнул, что не обеспокоен возможностью нападения России на НАТО.
Вместе с тем европейские страны проводят военные учения. 7 сентября Польша провела испытания суборбитальной ракеты собственного производства. Как отметил глава минобороны страны Цезарий Томчик, ВС Польши намерены «присмотреться» к развитию ракетостроения. С 7 по 18 сентября международные воздушно-десантные учения Falcon Leap пройдут в Нидерландах.