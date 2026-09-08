В сентябре в Нидерландах пройдут военные учения с участием 11 стран
В Нидерландах пройдут международные воздушно-десантные учения Falcon Leap. В них примут участие 11 стран, сообщили в пресс-службе минобороны страны. Учения состоятся с 7 по 18 сентября.
В учениях будут участвовать военнослужащие из Нидерландов, Италии, Греции, Германии, Польши, Португалии, США, Швеции, Великобритании, Румынии и Испании.
Подразделения будут тренироваться на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов. Военные отработают десантирование тяжелой техники и боеприпасов (используются системы сброса грузов на парашютах), а также парашютистов с военно-транспортных самолетов. Прыжки будут организованы 11-й армией королевской армии Нидерландов.
Во время учений будут использоваться разные самолеты, в частности, немецкий А400М, греческий C-130 Hercules, польский C-295M, португальский KC-390M и др.
7 августа Польша провела испытания суборбитальной ракеты собственного производства. Как отметил глава минобороны страны Цезарий Томчик, армия будет «все пристальнее присматриваться» к развитию ракетостроения.