Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
HNFG300,6-0,79%CNY Бирж.12,893+0,86%IMOEX2 265,65+0,54%RTSI828,08+1%RGBI113,80%RGBITR774,26+0,1%
Главная / Политика /

В сентябре в Нидерландах пройдут военные учения с участием 11 стран

Анна Суслова

В Нидерландах пройдут международные воздушно-десантные учения Falcon Leap. В них примут участие 11 стран, сообщили в пресс-службе минобороны страны. Учения состоятся с 7 по 18 сентября.

В учениях будут участвовать военнослужащие из Нидерландов, Италии, Греции, Германии, Польши, Португалии, США, Швеции, Великобритании, Румынии и Испании.

Подразделения будут тренироваться на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов. Военные отработают десантирование тяжелой техники и боеприпасов (используются системы сброса грузов на парашютах), а также парашютистов с военно-транспортных самолетов. Прыжки будут организованы 11-й армией королевской армии Нидерландов.

Во время учений будут использоваться разные самолеты, в частности, немецкий А400М, греческий C-130 Hercules, польский C-295M, португальский KC-390M и др.

7 августа Польша провела испытания суборбитальной ракеты собственного производства. Как отметил глава минобороны страны Цезарий Томчик, армия будет «все пристальнее присматриваться» к развитию ракетостроения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь