В сентябре в Нидерландах пройдут военные учения с участием 11 стран

Подразделения будут тренироваться на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов. Военные отработают десантирование тяжелой техники и боеприпасов (используются системы сброса грузов на парашютах), а также парашютистов с военно-транспортных самолетов. Прыжки будут организованы 11-й армией королевской армии Нидерландов.