Польша провела испытания собственной суборбитальной ракеты

В мае Reuters сообщил, что НАТО создаст новую структуру, которая позволит оперативно развертывать войска в Латвии и Эстонии. Мера позволит отразить якобы существующие угрозы со стороны России. Для обороны стран Прибалтики задействуют германско-нидерландский корпус, базирующийся в Мюнстере.