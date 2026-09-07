Польша провела испытания собственной суборбитальной ракеты
Польша провела испытания суборбитальной ракеты собственного производства, заявил заместитель главы минобороны страны Цезарий Томчик в X.
«Ракета Perun успешно завершила испытательный полет на центральном полигоне ВВС в Устке. Испытание подтвердило корректную работу ключевых систем ракеты», – сказал он.
Как сообщил глава ведомства, тест подтвердил работоспособность ключевых систем ракеты, включая управление вектором тяги. Он добавил, что модификации, внесенные по результатам предыдущих полетов, сработали без сбоев.
Также Томчик отметил рост компетенций Польши в области ракетостроения и добавил, что армия будет «все пристальнее присматриваться» к этому направлению.
В мае Reuters сообщил, что НАТО создаст новую структуру, которая позволит оперативно развертывать войска в Латвии и Эстонии. Мера позволит отразить якобы существующие угрозы со стороны России. Для обороны стран Прибалтики задействуют германско-нидерландский корпус, базирующийся в Мюнстере.
27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о планах России напасть на страны НАТО, распространяемая западными СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.