Reuters: НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
НАТО создаст новую структуру, которая позволит оперативно развертывать войска в Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с планами альянса.
По данным агентства, для обороны стран Балтии будет задействован Германско-нидерландский корпус, базирующийся в Мюнстере. В мирное время корпус представляет собой штабную структуру, но в случае необходимости позволит нарастить военное присутствие «быстро и в больших масштабах».
Сейчас силы НАТО во всех трех странах Балтии и на севере Польши подчинены единому штабу в польском Щецине. Передача под командование дополнительного корпуса создаст условия для переброски «сил с большой скоростью».
Когда решение вступит в силу и сколько войск будет находиться под управлением новой структуры, пока не ясно. Власти Нидерландов сообщили, что вопрос «еще прорабатывается», а минобороны ФРГ от комментариев отказалось.
19 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления главы МИД Литвы о возможном нападении НАТО на Калининград суицидальной паранойей. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что эскалация риторики прибалтийских политиков увеличивает риск «лобовой сшибки» между НАТО и РФ. 20 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что риторика Литвы «граничит с безумием».