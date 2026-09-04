Трамп отверг предположения о возможности нападения России на НАТО
Россия не будет нападать на страны НАТО, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.
«Я не думаю, что [президент России Владимир] Путин пойдет на это», – заявил он (цитата по ТАСС), добавив, что хорошо знает российского лидера и много раз с ним общался.
Трамп подчеркнул, что поддерживает диалог с Москвой. Также президент США рассказал журналистам, что его представители едут в Москву и Киев с предложением о завершении войны на Украине.
27 августа Трамп опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклиф должен был предостеречь российскую сторону от действий против стран-членов НАТО. Американский лидер назвал его поездку «стандартной» и «деловой» и добавил, что не обеспокоен возможностью нападения России на членов альянса.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о нападении России на страны НАТО, которую публикуют западные СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. Он подчеркнул, что Россия постоянно сталкивается с агрессивной политикой европейских государств.