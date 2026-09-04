В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о нападении России на страны НАТО, которую публикуют западные СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. Он подчеркнул, что Россия постоянно сталкивается с агрессивной политикой европейских государств.