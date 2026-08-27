Трамп: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Трамп: Россия не собирается нападать на страны НАТОВизит директора ЦРУ в Москву президент США назвал «стандартной деловой поездкой»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможностью нападения России на страны НАТО. В интервью Axios он назвал визит директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о том, что тот должен был предостеречь российскую сторону от действий против членов альянса.
Трамп назвал поездку Рэтклифа «стандартной деловой поездкой» и выразил недоумение в связи с ее освещением в СМИ.
«Рэтклиф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких посланий не было, и ничего необычного не произошло», – сказал американский президент.
Утром 25 августа в московском аэропорту «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги. Позднее CBS News сообщил, что на борту находился Рэтклиф, прибывший для встреч в Москве.
26 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит главы ЦРУ был связан с контактами между российскими и американскими спецслужбами. 27 августа директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров и отметил, что в такой встрече нет ничего необычного.
Издание The Wall Street Journal (WSJ) 27 августа со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров, сообщило, что одной из целей визита Рэтклифа могло быть предостережение российской стороны от нападения на страны НАТО.