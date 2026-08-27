Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ в Москве

Рэтклиф посетил Москву 25 августа. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США.