Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ в Москве

Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ в МосквеОн заявил, что в переговорах «нет ничего необычного»
С директором ЦРУ Джоном Рэтклифом в Москве встретился глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом Нарышкин сообщил журналистам.
«Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного», – сказал он (цитата по ТАСС).
Нарышкин добавил, что в деятельности спецслужб встречи их руководителей – часть работы. По его словам, он каждую неделю встречается с руководителем «той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира».
Рэтклиф посетил Москву 25 августа. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США.