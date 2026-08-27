Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR50,2+0,23%CNY Бирж.12,787+1,51%IMOEX2 079,64+0,4%RTSI777,31+0,4%RGBI113,36-0,18%RGBITR768,65-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ в Москве

Он заявил, что в переговорах «нет ничего необычного»
Максим Цуланов

С директором ЦРУ Джоном Рэтклифом в Москве встретился глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом Нарышкин сообщил журналистам.

«Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного», – сказал он (цитата по ТАСС).

Нарышкин добавил, что в деятельности спецслужб встречи их руководителей – часть работы. По его словам, он каждую неделю встречается с руководителем «той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира».

Рэтклиф посетил Москву 25 августа. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США. 

Читайте также:ЦРУ обратилось к Москве
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте