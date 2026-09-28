Польша разрешит сбивать летящие со стороны России воздушные объекты

Решение об уничтожении цели можно будет принимать на основании данных нескольких систем распознавания, в том числе радаров, сведений о нахождении объекта в закрытой для полетов зоне и информации украинской стороны. После такой идентификации пилот сможет применить оружие с дистанции. По словам Томчика, прежде подобные процедуры обычно предусматривались для состояния войны или военного положения.