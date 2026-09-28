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Главная / Политика /

Польша разрешит сбивать летящие со стороны России воздушные объекты

Антон Потоков
Unsplash
Unsplash

Минобороны Польши в ближайшие дни изменит правила применения истребителей и вертолетов против воздушных целей, входящих в воздушное пространство страны со стороны России. Военные смогут применять оружие без предварительной визуальной идентификации объекта, сообщил 28 сентября замглавы польского минобороны Цезарий Томчик, передает издание Rzeczpospolita.

Решение об уничтожении цели можно будет принимать на основании данных нескольких систем распознавания, в том числе радаров, сведений о нахождении объекта в закрытой для полетов зоне и информации украинской стороны. После такой идентификации пилот сможет применить оружие с дистанции. По словам Томчика, прежде подобные процедуры обычно предусматривались для состояния войны или военного положения.

14 сентября польские военные получили приказ сбивать любые объекты, пересекающие воздушное пространство страны. Тогда Томчик пояснял, что соответствующее распоряжение отдал оперативный командующий. В тот же день военные обнаружили и подняли беспилотник из Балтийского моря возле населенного пункта Русиново.

7 августа глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал обсудить возможность перехвата ракет над территорией Украины до их приближения к польской границе. Он связывал эту инициативу с ограниченными возможностями украинской ПВО и рисками для соседних государств.

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