WP: на Украине больше не уверены в поставках вооружений от НАТО

По данным газеты, на Украине практически исчерпаны запасы ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинский чиновник сообщил, что по состоянию на 7 октября оставалось 10 таких ракет, которые были израсходованы во время последующих атак. Сейчас, по его словам, осталось лишь несколько ракет. Другой источник утверждает, что запасы полностью закончились.