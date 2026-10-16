WP: на Украине больше не уверены в поставках вооружений от НАТО
На Украине больше не уверены в регулярности поставок вооружений от стран НАТО. С мая поставки западного оружия Киеву стали нерегулярными, и украинские власти не могут гарантировать получение новых партий. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.
«С мая поставки стали нерегулярными, и сейчас никто не может с уверенностью сказать или гарантировать, что очередная партия действительно прибудет», – заявил собеседник издания.
По данным газеты, на Украине практически исчерпаны запасы ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинский чиновник сообщил, что по состоянию на 7 октября оставалось 10 таких ракет, которые были израсходованы во время последующих атак. Сейчас, по его словам, осталось лишь несколько ракет. Другой источник утверждает, что запасы полностью закончились.
При этом высокопоставленный представитель НАТО заявил изданию, что поставки вооружений в рамках программы PURL, по которой европейские страны оплачивают американское оружие для Украины, продолжаются. По его словам, Киев по-прежнему получает боеприпасы для систем ПВО, включая ракеты-перехватчики Patriot.
The Washington Post отмечает, что запасы ракет Patriot значительно сократились из-за их интенсивного использования на Украине и Ближнем Востоке. Администрация президента США Дональда Трампа ранее рассматривала возможность перенаправления части предназначенных Киеву вооружений на Ближний Восток для восполнения американских запасов.
12 октября CNN сообщил об угрозах администрации Трампа приостановить передачу разведданных Украине. По данным телеканала, предупреждения поступили украинским и европейским представителям 10 и 11 октября. Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.