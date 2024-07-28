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Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Петербурге

В параде приняли участие 20 кораблей и катеров, одна подлодка и 2500 моряков
Полина Худякова
Михаил Киреев, РИА «Новости» / Пресс-служба президента России

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

В этом году парад проходит в акватории реки Невы и на Сенатской площади. Главу государства на катере «Раптор» сопровождают министр обороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Среди участников смотра – линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», подводная лодка «Можайск». Вооруженные «Калибрами» корабли ВМФ России нанесли удары по более чем 200 критически важным объектам противника в ходе спецоперации, сообщил диктор в ходе парада.

В Санкт-Петербург для участия в параде прибыли корабли ВМС дружественных стран – эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской народно-демократической республики, фрегат «Табар» военно-морских сил Индии. Президент направился на катере для приветствия экипажей иностранных кораблей.

«Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании Дня Военно-морского флота России!» – обратился президент к китайским морякам.

Катер также направился к кораблю ВМС Алжира. ВМС республики и РФ связывают давние дружеские и партнерские отношения, отмечается в трансляции. Далее президент последовал к индийскому кораблю и приветствовал его моряков. После обхода кораблей катер Путина пришвартовался к Адмиралтейской набережной.

«Товарищи, матросы и старшины, мичманы и офицеры, доблестные участники специальной военной операции, дорогие ветераны, уважаемые граждане России! Поздравляю вас с Днем ВМФ! Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту», – сказал президент.

Путин прокомментировал в своем выступлении заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 г. на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. 

«В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут», – сказал Путин.

В случае реализации таких планов РФ будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подчеркнул он.

Парад в Петербурге завершился прохождением парадного строя кораблей в акватории Невы и торжественным маршем на Сенатской площади расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг Юнармии.

В День Военно-морского флота во Владивостоке уже прошел парад кораблей, в нем участвовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», подводная лодка и другие военные корабли.

По данным Минобороны РФ, к участию в составе морской составляющей Дня ВМФ в 2024 г. привлекается до 200 кораблей и судов различных классов. Также в мероприятиях задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 000 военнослужащих, отмечает Минобороны. В Петербурге к участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2500 военнослужащих.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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