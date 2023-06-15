Путин и президент Алжира подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун по итогам переговоров подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.
«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», – пояснил Путин (цитата по «РИА Новости»). Российский президент считает, что документ поспособствует развитию отношений между странами.
Кроме того, лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение.
15 июня в Кремле состоялись переговоры Путина и Теббуна. Российский лидер отметил, что взаимодействие между странами многоплановое и имеет большой потенциал. Он также пригласил Теббуна на второй саммит Россия – Африка. Теббун поблагодарил Россию за поставки оружия, так как это позволяет сохранить независимость страны. Он также отметил, что необходимо ускорить процесс вступления Алжира в БРИКС.