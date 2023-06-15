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Путин и президент Алжира подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Ведомости

Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун по итогам переговоров подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.

«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», – пояснил Путин (цитата по «РИА Новости»). Российский президент считает, что документ поспособствует развитию отношений между странами.

Кроме того, лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение.

15 июня в Кремле состоялись переговоры Путина и Теббуна. Российский лидер отметил, что взаимодействие между странами многоплановое и имеет большой потенциал. Он также пригласил Теббуна на второй саммит Россия – Африка. Теббун поблагодарил Россию за поставки оружия, так как это позволяет сохранить независимость страны. Он также отметил, что необходимо ускорить процесс вступления Алжира в БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных