Президент Алжира заявил, что необходимо ускорить вступление страны в БРИКС
Алжир выступает за ускорение процесса вступления страны в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас очень напряженная международная обстановка и необходимо, чтобы мы ускорили процесс нашего вхождения в группу БРИКС», – подчеркнул Теббун (цитата по «Интерфаксу»).
Теббун отметил, что если Россия и Алжир будут использовать «не доллары и не евро», то это благотворно отразится на Алжире.
Алжир подал заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2022 г. Тогда Теббун пояснил, что республика сильно заинтересована в присоединении к объединению и в значительной степени соответствует условиям для вступления в блок.
15 июня в Кремле проходят переговоры Путина и Теббуна, по итогам которых будут подписаны совместные документы.
«Российско-алжирское взаимодействие в настоящее время является подлинно многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития», – заявил Путин. Президенты подпишут Декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Алжиром, добавил российский лидер. Путин также пригласил Теббуна на второй саммит Россия – Африка.
14 июня стало известно, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. На данный момент членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР.