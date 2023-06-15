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Президент Алжира заявил, что необходимо ускорить вступление страны в БРИКС

Ведомости

Алжир выступает за ускорение процесса вступления страны в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас очень напряженная международная обстановка и необходимо, чтобы мы ускорили процесс нашего вхождения в группу БРИКС», – подчеркнул Теббун (цитата по «Интерфаксу»).

Теббун отметил, что если Россия и Алжир будут использовать «не доллары и не евро», то это благотворно отразится на Алжире.

Алжир подал заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2022 г. Тогда Теббун пояснил, что республика сильно заинтересована в присоединении к объединению и в значительной степени соответствует условиям для вступления в блок.

15 июня в Кремле проходят переговоры Путина и Теббуна, по итогам которых будут подписаны совместные документы.

«Российско-алжирское взаимодействие в настоящее время является подлинно многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития», – заявил Путин. Президенты подпишут Декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Алжиром, добавил российский лидер. Путин также пригласил Теббуна на второй саммит Россия – Африка.

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14 июня стало известно, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. На данный момент членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных