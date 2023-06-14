Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС
Россия поддержала заявку Египта на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
«Россия сразу поддержала запрос (заявку) Египта на вступление в БРИКС. Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения», - сказал он (цитата по «Прайму»)
Присоединение к БРИКС «откроет египтянам широкие политические и экономические возможности, включая повышение их веса в мировых делах и участие в создании альтернативных механизмов расчетов, вместо ненадежных долларов», считает российский посол. Борисенко добавил, что в конце 2021 г. при российской поддержке Каир приняли в число пайщиков Нового банка развития БРИКС.
О том, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сегодня сообщил Борисенко. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна хотела бы стать частью БРИКС. Он подчеркивал, что это объединение трансформируется в «большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации». В свою очередь да Силва заявил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС. Бразильский президент добавил, что такие инициативы должны быть согласованы со всеми странами-участницами.