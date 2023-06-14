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Посол России сообщил о подаче заявки Египта на вступление в БРИКС

Ведомости

Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко, передает ТАСС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», – сообщил он агентству.

Ранее по теме: Президент Венесуэлы заявил о желании страны стать частью БРИКС

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна хотела бы стать частью БРИКС. Он подчеркивал, что это объединение трансформируется в «большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации». В свою очередь да Силва заявил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС. Бразильский президент добавил, что такие инициативы должны быть согласованы со всеми странами-участницами.

10 июня стало известно, что президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития (НБР) БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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