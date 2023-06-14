Посол России сообщил о подаче заявки Египта на вступление в БРИКС
Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко, передает ТАСС.
«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», – сообщил он агентству.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна хотела бы стать частью БРИКС. Он подчеркивал, что это объединение трансформируется в «большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации». В свою очередь да Силва заявил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС. Бразильский президент добавил, что такие инициативы должны быть согласованы со всеми странами-участницами.
10 июня стало известно, что президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития (НБР) БРИКС.