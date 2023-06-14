Посол России сообщил о подаче заявки Египта на вступление в БРИКС

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что страна хотела бы стать частью БРИКС. Он подчеркивал, что это объединение трансформируется в «большой магнит для тех, кто хочет другого мира и кооперации». В свою очередь да Силва заявил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС. Бразильский президент добавил, что такие инициативы должны быть согласованы со всеми странами-участницами.