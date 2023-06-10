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Гондурас подал запрос на вступление в банк БРИКС

Ведомости

Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития (НБР) БРИКС во время своего визита в Китай, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства.

«Президент Сиомара Кастро провела встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, [во время которой] она получила официальный запрос о вступлении Гондураса в эту организацию», – приводит сообщение ТАСС.

В конце мая Financial Times писала о том, что Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к НБР в качестве нового, девятого члена. Сейчас в банке БРИКС состоят восемь государств. Уставной банк капитала – $100 млрд. Его цель – финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 г. банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом НБР Дилмой Руссефф заявил, что целью банка БРИКС является защита торгово-экономических связей союза от влияния санкций со стороны недружественных стран. От деятельности банка Россия ожидает укрепления инвестиционного взаимодействия в формате БРИКС, продвижения перспективных проектов в различных сферах, а также появления новых точек роста национальных экономик государств «пятерки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных