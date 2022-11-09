Что даст БРИКС вступление Алжира

До 2022 г. БРИКС развивалась довольно вяло: для стран-членов группа была преимущественно дополнительной площадкой, на которой можно было решать торгово-экономические вопросы без оглядки на США и Евросоюз. При этом БРИКС не достигла уровня официальной торговой ассоциации наподобие АСЕАН: для стран-участниц было слишком важно развитие торговли с США, Евросоюзом и Японией, чтобы связывать себя серьезными обязательствами между собой. Тем более речь не шла о превращении БРИКС в политический союз: Индия и Китай были и остаются стратегическими противниками и шансов на потепление между ними пока нет. Бразилия же остается союзником США в рамках Организации американских государств, к тому же США в 2019 г. предложили этой стране стать глобальным партнером НАТО.