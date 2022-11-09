Что даст БРИКС вступление Алжира

Что даст БРИКС вступление АлжираГруппа может стать сообществом, выстраивающим отдельную от самых мощных игроков в мире экономическую систему
Аббревиатура БРИКС (группа стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в ближайшее время пополнится буквой А: заявку на членство в организации подал Алжир.
Судить о том, что получит Алжир от вступления в БРИКС и чем прирастет группа от вхождения в ее состав Алжира, непросто. БРИКС была создана в 2006 г. в совершенно другой ситуации в мире: тогда Россия входила в глобальную экономику, Китай поддерживал вполне приличные отношения с США, а Индия и Бразилия пытались выйти на новые рынки.
Идея создания БРИКС была довольно проста и логична: Китай и Индия намеревались стать главными поставщиками промышленных товаров и услуг, а Бразилия и Россия – доминирующими поставщиками сырья в глобальной экономике. Хотя политики и эксперты часто упоминают, что страны БРИКС занимают четверть территории планеты, где сосредоточено 40% населения, этот громадный потенциал предстоит еще реализовать. Алжир, крупный экспортер нефти и газа, теоретически должен войти в сырьевую составляющую БРИКС, т. е. в подгруппу, включающую Бразилию и Россию.
До 2022 г. БРИКС развивалась довольно вяло: для стран-членов группа была преимущественно дополнительной площадкой, на которой можно было решать торгово-экономические вопросы без оглядки на США и Евросоюз. При этом БРИКС не достигла уровня официальной торговой ассоциации наподобие АСЕАН: для стран-участниц было слишком важно развитие торговли с США, Евросоюзом и Японией, чтобы связывать себя серьезными обязательствами между собой. Тем более речь не шла о превращении БРИКС в политический союз: Индия и Китай были и остаются стратегическими противниками и шансов на потепление между ними пока нет. Бразилия же остается союзником США в рамках Организации американских государств, к тому же США в 2019 г. предложили этой стране стать глобальным партнером НАТО.