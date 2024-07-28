Путин: Россия будет свободна от моратория на РСМД при размещении ракет США в ФРГ

Путин: Россия будет свободна от моратория на РСМД при размещении ракет США в ФРГЭта ситуация напоминает времена холодной войны, считает президент
Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае, если США развернут свои вооружения в Германии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ.
Президент в своей речи обратил внимание на планы США и Германии разместить с 2026 г. на территории ФРГ комплексы высокоточного ракетного вооружения большой дальности, в зоне досягаемости которых важные российские объекты государственного и военного управления.
«Такая ситуация напоминает события времен холодной войны <...> В случае реализации Соединенными Штатами подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности», – сказал Путин.
Речь идет в том числе о повышении боеготовности береговых войск ВМФ России, уточнил президент. При этом Путин подчеркнул, что в России разработка ряда систем средней и малой дальности находится на завершающей стадии.
«Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира», – добавил он.
1 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Россия может отказаться от моратория на развертывание РСМД, если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон также отработал на учениях переброску таких комплексов, которые могут быть оснащены ядерными зарядами, в Данию и на Филиппины.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.