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Путин: Россия будет свободна от моратория на РСМД при размещении ракет США в ФРГ

Эта ситуация напоминает времена холодной войны, считает президент
Ведомости

Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае, если США развернут свои вооружения в Германии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

Президент в своей речи обратил внимание на планы США и Германии разместить с 2026 г. на территории ФРГ комплексы высокоточного ракетного вооружения большой дальности, в зоне досягаемости которых важные российские объекты государственного и военного управления.

«Такая ситуация напоминает события времен холодной войны <...> В случае реализации Соединенными Штатами подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности», – сказал Путин.

Речь идет в том числе о повышении боеготовности береговых войск ВМФ России, уточнил президент. При этом Путин подчеркнул, что в России разработка ряда систем средней и малой дальности находится на завершающей стадии.

«Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира», – добавил он.

1 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Россия может отказаться от моратория на развертывание РСМД, если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон также отработал на учениях переброску таких комплексов, которые могут быть оснащены ядерными зарядами, в Данию и на Филиппины.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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