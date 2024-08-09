Минтранс поддержал идею ограничения полетов для авиадебоширов
Минтранс России поддержал предложение создать реестр авиадебоширов для ограничения полетов до трех лет, сообщила пресс-служба ведомства.
Инициатива была выдвинута депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и авиакомпанией «Аэрофлот». «Механизмом реализации данных изменений предложено создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений», – говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается расширить перечень правонарушений, являющихся основанием для внесения пассажира в перечень. В Минтрансе отметили, что предложение будет «детально проработано» в ближайшее время.
В январе 2022 г. Минтранс предложил использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни для «связывания» авиадебоширов на борту самолетов. Из проекта постановления следовало, что наручники и ремни можно применять при угрозе безопасности полета, а также жизни и здоровью пассажиров и экипажа. Постановление правительства вступило в силу 1 сентября того же года.
Авиакомпания «Россия» в конце 2022 г. сообщила, что будет требовать возмещения ущерба от пассажиров, которые отказались от полета после закрытия дверей самолета без уважительной причины. Как пояснил перевозчик, ранее привлечение дополнительного персонала и техники для снятия пассажира с рейса компенсировалось за счет «России».