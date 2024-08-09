Минтранс поддержал идею ограничения полетов для авиадебоширов

В январе 2022 г. Минтранс предложил использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни для «связывания» авиадебоширов на борту самолетов. Из проекта постановления следовало, что наручники и ремни можно применять при угрозе безопасности полета, а также жизни и здоровью пассажиров и экипажа. Постановление правительства вступило в силу 1 сентября того же года.