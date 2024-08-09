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Минтранс поддержал идею ограничения полетов для авиадебоширов

Ведомости

Минтранс России поддержал предложение создать реестр авиадебоширов для ограничения полетов до трех лет, сообщила пресс-служба ведомства.

Инициатива была выдвинута депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и авиакомпанией «Аэрофлот». «Механизмом реализации данных изменений предложено создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений», – говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается расширить перечень правонарушений, являющихся основанием для внесения пассажира в перечень. В Минтрансе отметили, что предложение будет «детально проработано» в ближайшее время.

В январе 2022 г. Минтранс предложил использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни для «связывания» авиадебоширов на борту самолетов. Из проекта постановления следовало, что наручники и ремни можно применять при угрозе безопасности полета, а также жизни и здоровью пассажиров и экипажа. Постановление правительства вступило в силу 1 сентября того же года.

Авиакомпания «Россия» в конце 2022 г. сообщила, что будет требовать возмещения ущерба от пассажиров, которые отказались от полета после закрытия дверей самолета без уважительной причины. Как пояснил перевозчик, ранее привлечение дополнительного персонала и техники для снятия пассажира с рейса компенсировалось за счет «России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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