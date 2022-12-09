«Россия» потребует компенсацию за отказ от полета без уважительной причины

В авиакомпании напомнили, что пассажир может передумать лететь до момента закрытия дверей самолета. Однако после этого путешественник имеет право отказаться от полета только в случае угрозы его жизни или здоровью. Если же пассажир не хочет лететь по другой причине и не слушает требования экипажа, то его поведение является нарушением правил поведения на борту воздушного судна, уточнили в пресс-службе.