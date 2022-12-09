«Россия» потребует компенсацию за отказ от полета без уважительной причины
Авиакомпания «Россия» потребует возмещение ущерба от пассажиров, которые отказались от полета после закрытия дверей самолета без уважительной причины. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами пассажиров от полета, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты перевозчика», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что высоко ценят время и комфорт пассажиров, в то же время отказ некоторых путешественников от полетов без уважительной причины подвергает риску репутацию «России».
Как пояснил авиаперевозчик, ранее привлечение дополнительного персонала и техники для снятия пассажира с рейса компенсировалось за счет «России». В частности, речь идет о затратах на буксировку воздушного судна, израсходованное топливо, снятие багажа, дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и др.
В авиакомпании напомнили, что пассажир может передумать лететь до момента закрытия дверей самолета. Однако после этого путешественник имеет право отказаться от полета только в случае угрозы его жизни или здоровью. Если же пассажир не хочет лететь по другой причине и не слушает требования экипажа, то его поведение является нарушением правил поведения на борту воздушного судна, уточнили в пресс-службе.
Ранее авиакомпания уже получила компенсацию от пассажира, из-за которого был задержан рейс из Хабаровска в Москву. 22 ноября «Россия» сообщила, что суд оштрафовал дебошира более чем на 200 000 руб. В пресс-службе рассказали, что в апреле 2022 г. пассажир рейса в состоянии алкогольного опьянения отказывался сесть на свое место и пристегнуть ремень безопасности. В итоге экипажу воздушного судна пришлось вызвать полицию и снять дебошира с рейса. Тогда задержка составила 1 ч. 14 мин.