В Турции начали проверку после падения украинского БПЛА со взрывчаткой

Как сообщает агентство, беспилотник потерпел крушение в районе Вакфыкебир, врезавшись в дерево, после чего разрушился. Прибывшие на место специалисты обследовали аппарат и установили, что он был оснащен взрывчаткой. По данным агентства, инцидент вызвал панику среди местных жителей.