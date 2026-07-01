В Турции начали проверку после падения украинского БПЛА со взрывчаткой
В турецкой провинции Трабзон обнаружили украинский БПЛА, который нес около 5 кг взрывчатого вещества. После падения дрона местные власти начали проверку обстоятельств произошедшего, сообщает SonDakika.
Как сообщает агентство, беспилотник потерпел крушение в районе Вакфыкебир, врезавшись в дерево, после чего разрушился. Прибывшие на место специалисты обследовали аппарат и установили, что он был оснащен взрывчаткой. По данным агентства, инцидент вызвал панику среди местных жителей.
После обнаружения беспилотника компетентные службы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Информации о пострадавших или причиненном ущербе в сообщении не содержится.
24 июня агентство IHA сообщало, что беспилотник упал возле жилого дома в селе Кушкаясы турецкой провинции Кастамону. Аппарат весом более 200 кг после падения загорелся. Еще один БПЛА нашли в районе Аласам провинции Самсун. Страну происхождения обоих аппаратов устанавливают правоохранительные органы.