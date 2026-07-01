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В Турции начали проверку после падения украинского БПЛА со взрывчаткой

Ведомости

В турецкой провинции Трабзон обнаружили украинский БПЛА, который нес около 5 кг взрывчатого вещества. После падения дрона местные власти начали проверку обстоятельств произошедшего, сообщает SonDakika.

Как сообщает агентство, беспилотник потерпел крушение в районе Вакфыкебир, врезавшись в дерево, после чего разрушился. Прибывшие на место специалисты обследовали аппарат и установили, что он был оснащен взрывчаткой. По данным агентства, инцидент вызвал панику среди местных жителей.

После обнаружения беспилотника компетентные службы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Информации о пострадавших или причиненном ущербе в сообщении не содержится.

24 июня агентство IHA сообщало, что беспилотник упал возле жилого дома в селе Кушкаясы турецкой провинции Кастамону. Аппарат весом более 200 кг после падения загорелся. Еще один БПЛА нашли в районе Аласам провинции Самсун. Страну происхождения обоих аппаратов устанавливают правоохранительные органы.

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