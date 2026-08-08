У побережья Турции обнаружили дрон без взрывчатки
В районе Коджаали турецкой провинции Сакарья примерно в 500 м от берега обнаружили БПЛА, сообщает NTV. Взрывчатки в дроне не было.
Беспилотник заметили спасатели, работающие в районе Коджаали, они и сообщили о находке. По их сигналу на место происшествия направили подразделения командования береговой охраны для проведения экспертизы.
Как писал Bloomberg, Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак на торговые суда.
7 августа дрон атаковал турецкое грузовое судно. Беспилотник поразил внутренние помещения сухогруза, пострадавших нет.
В Болгарии неизвестный беспилотник вошел в воздушное пространство страны и взорвался вблизи международного газопровода вскоре после пересечения границы со стороны Румынии. Обошлось без пострадавших.