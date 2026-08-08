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У побережья Турции обнаружили дрон без взрывчатки

Ведомости

В районе Коджаали турецкой провинции Сакарья примерно в 500 м от берега обнаружили БПЛА, сообщает NTV. Взрывчатки в дроне не было.

Беспилотник заметили спасатели, работающие в районе Коджаали, они и сообщили о находке. По их сигналу на место происшествия направили подразделения командования береговой охраны для проведения экспертизы.

Как писал Bloomberg, Турция ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак на торговые суда.

7 августа дрон атаковал турецкое грузовое судно. Беспилотник поразил внутренние помещения сухогруза, пострадавших нет. 

В Болгарии неизвестный беспилотник вошел в воздушное пространство страны и взорвался вблизи международного газопровода вскоре после пересечения границы со стороны Румынии. Обошлось без пострадавших.

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