Трамп заявил, что едет «в Россию в пятницу»

«Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», – сказал он.