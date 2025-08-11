Трамп заявил, что едет «в Россию в пятницу»Ранее сообщалось о встрече президента США с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп объявил, что «едет в Россию» для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами.
«Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», – сказал он.
Не исключено, что американский президент оговорился. Ожидалось, что встреча лидеров двух стран пройдет на Аляске в тот же день. О ней было объявлено официально после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа.
Главная тема предстоящих переговоров – завершение боевых действий на Украине. 8 августа Трамп заявил, что РФ и Украина приближаются к урегулированию конфликта. Трамп уточнил, что Вашингтон предлагает уступки территории со стороны Киева и возвращение части украинских районов Москвой.