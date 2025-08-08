Трамп: стороны приближаются к урегулированию конфликта на Украине
Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на трехсторонней церемонии в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Я думаю, что в последнее время произошло много событий, которые помогут продвинуть этот процесс», – подчеркнул американский глава.
По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят увидеть мир. Трамп уточнил, что Вашингтон предлагает уступки территории со стороны Киева и возвращение части украинских районов Москвой. Он добавил, что администрация США позднее представит дополнительные данные относительно кризиса на Украине.
6 августа в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Вечером в тот же день появилась информация о возможной встрече президентов РФ и США. 7 августа помощник российского главы Юрий Ушаков подтвердил ее. Он объявил, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни. Точное место и дата пока не назывались.
8 августа Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Путина может пройти в конце следующей недели. Место проведения переговоров пока обсуждается. Среди возможных локаций рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Италия.