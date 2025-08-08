Трамп: стороны приближаются к урегулированию конфликта на Украине

6 августа в Кремле состоялись переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Вечером в тот же день появилась информация о возможной встрече президентов РФ и США. 7 августа помощник российского главы Юрий Ушаков подтвердил ее. Он объявил, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни. Точное место и дата пока не назывались.