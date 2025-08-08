Белый дом: встреча Трампа и Путина намечена на конец следующей недели
Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, слова которого приводит Sky News.
По его словам, переговоры запланированы на конец следующей недели. Место проведения встречи пока обсуждается. В числе возможных локаций рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Швейцария и Италия.
Чиновник отметил, что окончательные детали, включая дату и состав участников, еще не определены и могут измениться. В частности, неизвестно, присоединится ли к переговорам президент Украины Владимир Зеленский.
По информации источника, Москва передала Вашингтону список условий, выполнение которых, как заявляется, может привести к прекращению огня на Украине. Сейчас США ведут консультации с Киевом и европейскими партнерами по поводу предложений российской стороны.
Позднее информацию о возможной дате встречи подтвердил источник ТАСС.
Ранее стало известно, что Трамп предложил премьер-министру Италии Джорджии Мелони провести в Риме трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта на Украине с участием Путина и Зеленского.
Переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом состоялись 6 августа в Москве. Они продлились три часа, стороны положительно оценили встречу. Вечером того же дня появилась информация о возможной встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом. 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни, ориентировочно на следующей неделе. Точное место и дата пока не объявлены.