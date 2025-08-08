Белый дом: встреча Трампа и Путина намечена на конец следующей недели

Переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом состоялись 6 августа в Москве. Они продлились три часа, стороны положительно оценили встречу. Вечером того же дня появилась информация о возможной встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом. 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни, ориентировочно на следующей неделе. Точное место и дата пока не объявлены.