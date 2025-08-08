Ansa: Трамп предложил провести мирную встречу по Украине в Риме

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Италии Джорджии Мелони провести в Риме трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта в Украине со своим участием, участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на свои источники.