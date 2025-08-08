Ansa: Трамп предложил провести мирную встречу по Украине в Риме
Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Италии Джорджии Мелони провести в Риме трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта в Украине со своим участием, участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на свои источники.
Инициатива была озвучена в ходе телефонного разговора Трампа с Мелони в 7 августа. По словам источников, глава итальянского правительства согласилась принять встречу. Вслед за этим госсекретарь США Марко Рубио обсудил возможный саммит с представителями Франции, Германии, Великобритании, Украины и Финляндии. Президент Украины Владимир Зеленский, как утверждается, поддержал идею.
Ранее ТАСС опроверг грядущую встречу лидеров США и России в Риме. Об этом сообщил источник агентства, уточнив, что европейские площадки не рассматриваются.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни, ориентировочно на следующей неделе. Точное место и дата пока не объявлены.