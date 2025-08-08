ТАСС: Рим не станет площадкой встречи Путина и Трампа
Грядущая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не пройдет в Риме. Об этом сообщил источник ТАСС, уточнив, что европейские площадки не рассматриваются.
«Не Европа», – заявил он.
Перед этим телеканал Fox News предположил, что саммит может состояться в понедельник 11 августа, а в качестве места встречи назывался именно Рим.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны согласовали проведение встречи в ближайшие дни, ориентировочно на следующей неделе. Точное место и дата пока не объявлены.
По его словам, возможность проведения трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского в Москве не комментировали.
Обсуждение подготовки к переговорам активизировалось после визита в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, которого принял Путин 6 августа.
После этого источники ТАСС сообщали, что в качестве вероятной площадки встречи рассматриваются арабские страны.
Один из собеседников «Ведомостей», ранее привлекавшийся к переговорам в стамбульском формате, упомянул ОАЭ как основной вариант. Другой источник, вовлеченный в выработку внешнеполитической повестки РФ, в качестве альтернативной площадки упомянул Саудовскую Аравию. Среди менее вероятных, но обсуждавшихся вариантов также назывались Ватикан и Будапешт.