ТАСС: Рим не станет площадкой встречи Путина и Трампа

Один из собеседников «Ведомостей», ранее привлекавшийся к переговорам в стамбульском формате, упомянул ОАЭ как основной вариант. Другой источник, вовлеченный в выработку внешнеполитической повестки РФ, в качестве альтернативной площадки упомянул Саудовскую Аравию. Среди менее вероятных, но обсуждавшихся вариантов также назывались Ватикан и Будапешт.