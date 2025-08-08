Газета
Главная / Политика /

Встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран

Ведомости

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться на территории одного из арабских государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что место проведения уже согласовано, однако оно пока не раскрывается. По его словам, переговоры запланированы на ближайшие дни, и стороны уже приступили к предметной проработке повестки.

Ушаков также уточнил, что следующая неделя рассматривается как ориентировочный срок для встречи, но конкретная дата зависит от хода подготовки. Он добавил, что пока трудно сказать, сколько времени займет финальное согласование всех деталей.

Встречи Владимира Путина с президентами США

Политика / Фото

Возможность трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского российская сторона оставила без комментария, добавил Ушаков. Такую идею затрагивал во время своего визита в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

6 августа Трамп заявлял, что вероятность встречи с Путиным «очень высокая».

